Η Nissan χρησιμοποιεί νέο σχεδιασμένο κινητήρα e-POWER

Το σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς της Nissan που διατίθεται με το νέο Qashqai στην Ευρώπη, προσφέρει βελτιωμένη απόδοση, χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και πιο αθόρυβη οδηγική εμπειρία.

Το συγκεκριμένο υβριδικό σύστημα, συνδυάζει βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, σε ένα καινοτόμο ηλεκτροκίνητο σύστημα κίνησης. Ο βενζινοκινητήρας χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γεννήτρια, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα. Με αυτό τον τρόπο, ο ηλεκτροκινητήρας είναι ο μόνος που κινεί τους τροχούς, αλλά και φορτίζει τη μπαταρία όταν χρειάζεται. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα κίνησης προσφέρει την ομαλή επιτάχυνση και την οδηγική απόλαυση ενός πλήρως ηλεκτρικού οχήματος, με την καθημερινή ευκολία ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς περιλαμβάνει έναν πρωτοποριακό τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων. Σε αντίθεση με τους κινητήρες των προηγούμενων γενιών ο νέος κινητήρας σχεδιάστηκε εξαρχής αποκλειστικά ως γεννήτρια, με μοναδικό σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα οχήματα e-POWER.