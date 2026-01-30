Η Toyota παραμένει στην κορυφή με ρεκόρ πωλήσεων 10,5 εκατ. οχημάτων το 2025

Η Toyota Motor διατήρησε τη θέση της ως η κορυφαία σε πωλήσεις αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο το 2025, ανακοινώνοντας χθες πωλήσεις ρεκόρ 10,5 εκατομμυρίων οχημάτων.

Ο ιαπωνικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας είδε τις πωλήσεις της Toyota και της πολυτελούς μάρκας Lexus να αυξάνονται κατά 3,7% σε σύγκριση με το 2024, ξεπερνώντας τα 9 εκατομμύρια μονάδες του Volkswagen Group και τα 7,27 εκατομμύρια μονάδες του Hyundai Motor Group, αναφέρει το Reuters.

Η απόδοση της Toyota ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα υβριδικά οχήματα όπως τα μοντέλα Prius και RAV4 αύξησαν τη ζήτηση. Οι πωλήσεις οχημάτων Toyota και Lexus στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,3% στα 2,93 εκατομμύρια μονάδες.

Αυτή η αύξηση ήρθε παρά τους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά όρισε δασμούς 25% στα ιαπωνικά αυτοκίνητα πριν τους μειώσει στο 15%, αναφέρει το Reuters.

Η στρατηγική της Toyota επικεντρώθηκε στην απορρόφηση του κόστους που σχετίζεται με τους δασμούς και όχι στην εφαρμογή ευρέων αυξήσεων τιμών για τους καταναλωτές. Η εταιρεία έδωσε επίσης έμφαση στην τοπική παραγωγή και σε άλλα μέτρα ελέγχου του κόστους.

Τον Νοέμβριο, η Toyota εκτίμησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα της κοστίσουν 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026. Παρά την πρόκληση αυτή, η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη λειτουργικών κερδών για ολόκληρο το έτος, επικαλούμενη επιτυχημένες προσπάθειες μείωσης του κόστους και ισχυρή ζήτηση σε αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Toyota Motor Europe κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών, με 1.229.000 οχήματα το 2025. Οι πωλήσεις της Toyota Motor Europe (TME) στην Ευρώπη για το 2025 αυξήθηκαν κατά 12.000 οχήματα. Η TME πούλησε 948.042 ηλεκτρικά οχήματα, αριθμός ρεκόρ αυξημένος κατά 5% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 77% του συνολικού μείγματος πωλήσεων, ανακοίνωσε η Toyota.

Η Toyota διατήρησε τη θέση της ως η 2η πιο δημοφιλής μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων για 5η συνεχόμενη χρονιά, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών, με 1.143.963 οχήματα.

Οι πωλήσεις της Toyota Professional αυξήθηκαν κατά +19% σε ετήσια βάση, με ρεκόρ πωλήσεων 158.270 οχημάτων και μερίδιο αγοράς ρεκόρ 6,7%.

Η Lexus κατέγραψε πωλήσεις 85.075 οχημάτων, με τον όγκο πωλήσεων Lexus LBX να αυξάνεται κατά 19% σε ετήσια βάση.

Η Toyota Motor Europe (TME) πούλησε, σημειώνοντας ρεκόρ, 1.229.038 οχήματα Toyota και Lexus το 2025. Το μείγμα ηλεκτροκίνητων οχημάτων της TME αυξήθηκε στο 77%, σημειώνοντας αύξηση 5%, με τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία να αυξάνονται κατά 46%, τα plug-in υβριδικά να αυξάνονται κατά 76% και τα υβριδικά να αυξάνονται κατά 3%. Η γκάμα επαγγελματικών οχημάτων της Toyota Professional πέτυχε επίσης ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών με 158.270 οχήματα, αύξηση 19% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Toyota.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που πετύχαμε άλλη μια ισχυρή επίδοση πωλήσεων στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2025, η οποία αποδεικνύει την προσέγγισή μας σε πολλαπλές διαδρομές. Συνεχίσαμε να εισάγουμε νέα, συναρπαστικά μοντέλα στη γκάμα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Aygo X Hybrid και του νέου RAV4, καθώς και των ηλεκτρικών Toyota C-HR+ με μπαταρία μηδενικών εκπομπών καυσαερίων (3) και Urban Cruiser, με περισσότερα νέα προϊόντα να έρχονται το 2026», ανέφερε ο Τιλ Κόνραντ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Πωλήσεων της Toyota Motor Europe.

Η Toyota πούλησε 1.143.963 οχήματα μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025, διατηρώντας τη θέση της 2ης μάρκας επιβατικών αυτοκινήτων με τις καλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη. Το Yaris Cross ήταν το αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στην κατηγορία B-SUV με μερίδιο 11%. Στα κορυφαία σε πωλήσεις της μάρκας περιλαμβάνονται επίσης η σειρά Yaris, η σειρά Corolla, το Toyota C-HR, το RAV4 και το Aygo X. Το συνολικό μείγμα πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων της Toyota βρίσκεται τώρα στο 76%, με τον όγκο να αυξάνεται κατά 5% σε ετήσια βάση.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά +53% σε ετήσια βάση στα 51.919 οχήματα, ενώ οι πωλήσεις plug-in υβριδικών αυξήθηκαν κατά 91% σε ετήσια βάση στα 71.845, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για το νέο Toyota C-HR Plug-in Hybrid, ανακοίνωσε η Toyota.

Η Toyota Professional συνέχισε να αυξάνει τον όγκο πωλήσεων με 158.270 οχήματα που πωλήθηκαν το 2025, σημειώνοντας αύξηση 19% σε ετήσια βάση. Η ισχυρή ζήτηση για το Hilux τροφοδότησε αύξηση 20% σε ετήσια βάση με 46.101 οχήματα που πωλήθηκαν. Η σειρά επαγγελματικών van Proace Family με την προσθήκη του PROACE Max στην κατηγορία βαρέων οχημάτων, σημείωσε επίσης αύξηση όγκου 19% σε ετήσια βάση, με ισχυρή ζήτηση για τις ηλεκτρικές εκδόσεις με μπαταρία.

Η Lexus κατέγραψε πωλήσεις 85.075 μονάδων για το 2025. Η Lexus έχει ένα μείγμα πωλήσεων 100% ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Δυτική Ευρώπη και 94% σε ολόκληρη την περιοχή. Οι βασικοί παράγοντες που σημείωσαν επιδόσεις είναι το συμπαγές Lexus LBX Hybrid, το οποίο αύξησε τις πωλήσεις κατά 19% σε ετήσια βάση, και το Lexus NX (διαθέσιμο σε plug-in υβριδικές και υβριδικές εκδόσεις), ανακοίνωσε η Toyota.

Η Toyota Motor Europe NV/SA (TME) επιβλέπει τις χονδρικές πωλήσεις και το μάρκετινγκ οχημάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ Toyota, GR (Gazoo Racing) και Lexus, καθώς και τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες παραγωγής και μηχανικής της Toyota. Η Toyota απασχολεί άμεσα πάνω από 26.000 άτομα και έχει επενδύσει πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη από το 1990. Τα οκτώ ευρωπαϊκά εργοστάσιά της βρίσκονται στην Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 14,7 εκατομμύρια οχήματα Toyota και Lexus στους ευρωπαϊκούς δρόμους, οι οδηγοί των οποίων υποστηρίζονται από ένα δίκτυο 28 Εθνικών Εταιρειών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και περίπου 2.800 σημεία λιανικής πώλησης σε 53 χώρες (ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της ΕΖΕΣ, Ισραήλ, Τουρκία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). Το 2024, η TME πούλησε 1.217.132 οχήματα στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 7,1%, ανακοίνωσε η Toyota.

Συμβάλλοντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η Toyota εργάζεται για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε ολόκληρη την επιχείρησή της σε όλη την Ευρώπη. Ιστορικός ηγέτης στη μείωση των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη, η TME στοχεύει στην επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 100% σε όλα τα νέα οχήματα στη Δυτική Ευρώπη έως το 2035 και θα συνεχίσει να προσφέρει μια πλήρη γκάμα ηλεκτροκίνητων συστημάτων κίνησης σε πελάτες σε όλη την περιοχή με τα υβριδικά, plug-in υβριδικά, με μπαταρία και ηλεκτρικά οχήματα κυψελών καυσίμου.