Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα είναι φθηνότερα από αυτά με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά οχήματα είναι φθηνότερα από τα αντίστοιχα μεταχειρισμένα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της πρώτης ολοκληρωμένης συγκριτικής ανάλυσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που πραγματοποίησε η Σχολή Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Η μελέτη εξέτασε πολλαπλές κατηγορίες οχημάτων, περιοχές και στρατηγικές φόρτισης. Τα βασικά ευρήματα έδειξαν ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλέον το χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας από όλα τα υπόλοιπα συστήματα μετάδοσης κίνησης. Ενώ τα νέα ηλεκτρικά καινούρια αυτοκίνητα εξακολουθούν να κοστίζουν περισσότερο από τα νέα συμβατικά αυτοκίνητα, εντούτοις η πτώση της τιμής τους σε βάθος χρόνου είναι μεγαλύτερη.

Ενώ η μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν επικεντρώνεται στις αγορές των ΗΠΑ, τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνονται και από ευρωπαϊκά στοιχεία. Μία πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταναλωτών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και στο μέλλον το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων (από το 2024 έως το 2040) θα είναι φθηνότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που έχουν διαφορετικά συστήματα μετάδοσης. Έτσι οι χαμηλότερες τιμές μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας δίνουν μεγάλο προβάδισμα, σύμφωνα, πάντα, με τις μελέτες, στην επιλογή μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τέλος, ανάλυση αγοράς από τη Spar Nord στη Δανία διαπίστωσε ότι το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε σημαντικά από το 2024. Η τελική πτωτική τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξαρτάται από την ταχεία ανάπτυξη της προσφοράς των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και από τη βελτίωση της μακροζωίας και των εγγυήσεων των μπαταριών.