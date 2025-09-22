UEFA: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποβολής ομάδων από το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα
Συνάντηση για το ζήτημα τις επόμενες ώρες
Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκλείσει από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ομάδες από το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.
Την Τρίτη θα γίνει η κρίσιμη συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής θα ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά για την απαγόρευση συμμετοχής των ομάδων.
Το Κατάρ, που είναι από τους κυριότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA φαίνεται να ξεκίνησε την κουβέντα για τη ψηφοφορία. Όπως φαίνεται, είναι πιθανό η UEFA να αποβάλλει τις ομάδες του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω του πολέμου
