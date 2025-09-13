Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ: Προκλητική ανάρτηση μετά τη νίκη επί της Ελλάδας

Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ προκάλεσε αντιδράσεις με ανάρτηση στα social media μετά τη συντριπτική νίκη της εθνικής ομάδας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket. Η εικόνα που συνοδεύει το μήνυμα παρουσιάζει τον Οσμάν να καρφώνει με δύναμη, ενώ δίπλα του απεικονίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε στάση προσευχής. Η λεζάντα που επελέγη συνοδεύει την εικόνα με τη φράση «Χωρίς οίκτο», υπό την αγγλική έκφραση «No mercy», και το επιπλέον σχόλιο «η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Το στιγμιότυπο αυτό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν πρόκληση και επιθετική χειρονομία. Η Τουρκία, με τη νίκη της, εξασφάλισε θέση στον τελικό του Eurobasket και το μετάλλιο της διοργάνωσης, κάτι που δεν είχε καταφέρει από το 2001.

Η ανάρτηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πανηγυρισμών της τουρκικής πλευράς, πολλοί απ’ τους οποίους τονίζουν την υπεροχή στον αγώνα, αλλά και τη διάθεση για διάχυση του μηνύματος ανταγωνισμού. Παράλληλα, στα σχόλια ξεχώρισε η συζήτηση για το πώς τέτοιες εικόνες μπορούν να καλλιεργήσουν ένταση ή εθνική αντιπαλότητα, ειδικά όταν πρόκειται για αγώνα με βαθύ συμβολισμό όπως ένας ημιτελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ.

Παρέμβαση ΕΟΚ για την τουρκική ανάρτηση

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, προβαίνοντας σε επίσημη διαμαρτυρία, η οποία κοινοποιήθηκε και στην FIBA, με τους Τούρκους να απολογούνται και στη συνέχεια να κατεβάζουν την ανάρτηση.

Όπως, μάλιστα, υποστήριξαν οι Τούρκοι, η δημοσίευση έγινε χωρίς την δική τους γνώση και έγκριση.

