Τετέ: Τα τυπικά απέμειναν για την ανακοίνωσή του στην Γκρέμιο

Ο Τετέ βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακοινωθεί και επίσημα από την Γκρέμιο, τελειώνοντας οριστικά από τον Παναθηναϊκό.

Το σίριαλ για την μεταγραφή του 25χρονού εξτρέμ του τριφυλλιού στην Γκρέμιο φαίνεται να τελείωσε, μιας και το μόνο που έμεινε είναι να σταλθούν τα απαραίτητα έγγραφα από πλευράς Παναθηναϊκού για την επισφράγηση της μεταγραφής του.

Ο Τετέ επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια και είναι έτοιμος να αποτελέσει βασική λύση στην μεσοεπιθετική γραμμή της Γκρέμιο, αφού πρώτα πέρασει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/1.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου καθώς τα 6.5εκ. ευρώ που θα καταβάλει για την απόκτησή του είναι τα περισσότερα που έχει δώσει για παίκτη. Το ποσό αυτό θα χωριστεί σε δόσεις οι οποίες θα καταβάλλονται σταδιακά μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.