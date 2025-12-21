Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την ανατροπή της ΑΕΚ και την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού
Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής
Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας, έχοντας έναν βαθμό παραπάνω από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά.
Στην τρίτη θέση παρέμεινε ο ΠΑΟΚ παρά την νίκη του με 2-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 15 αγώνες)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 25
5. Βόλος 25
6. Παναθηναϊκός 22
7. Άρης 20
8. Κηφισιά 18
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 12
12. ΟΦΗ 12
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Λεβαδειακός, Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (16η):
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
17:00 Κηφισιά-ΑΕΛ Νοvibet
19:30 Ατρόμητος-Ολυμπιακός
19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
17:30 ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR
19:30 Άρης-ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
