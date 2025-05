Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τον 2ο γύρο του Roland Garros καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Ματέο Τζιγκάντε.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας έμεινε εκτός από τον 2ο γύρο για πρώτη φορά μετά το 2018, με τον Τζιγκάντε που είναι στο No167 της παγκόσμιας κατάταξης να τον κερδίζει με 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 σε 3 ώρες και 6 λεπτά.

GIGANTE MEANS GIANT! 💥



Outstanding win by Matteo Gigante to claim the biggest victory of his career and book his ticket to the third round 🎾🔥#RolandGarros pic.twitter.com/5mYVDpo51Q