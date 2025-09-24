Στέφανος Ντούσκος: Προκρίθηκε πρώτος στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας στη Σανγκάη

Στα δώδεκα κορυφαία πληρώματα του κόσμου στο σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στη Σανγκάη.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο πέρασε πρώτος τη γραμμή του φίνις, στην 3η προημιτελική σειρά του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, με χρόνο 7:10.80. Η επίδοσή του είναι η καλύτερη από τους χρόνους που έφεραν οι πρώτοι και των τεσσάρων προημιτελικών σειρών, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια.

Οι δύο ημιτελικές σειρές είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), με την πρώτη να αρχίζει στις 7:49 π.μ. ώρα Ελλάδας και τη δεύτερη στις 7:56 π.μ. (δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ο Γιαννιώτης σκιφίστας και οι υπόλοιποι αθλητές που εξασφάλισαν την πρόκριση).