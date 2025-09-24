iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφανος Ντούσκος: Προκρίθηκε πρώτος στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας στη Σανγκάη

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε την καλύτερα επίδοση απ' όλες τις σειρές

Στέφανος Ντούσκος: Προκρίθηκε πρώτος στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας στη Σανγκάη
DEBATER NEWSROOM

Στα δώδεκα κορυφαία πληρώματα του κόσμου στο σκιφ προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στη Σανγκάη.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο πέρασε πρώτος τη γραμμή του φίνις, στην 3η προημιτελική σειρά του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη, με χρόνο 7:10.80. Η επίδοσή του είναι η καλύτερη από τους χρόνους που έφεραν οι πρώτοι και των τεσσάρων προημιτελικών σειρών, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο ημιτελικές σειρές είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη Παρασκευή (26/9), με την πρώτη να αρχίζει στις 7:49 π.μ. ώρα Ελλάδας και τη δεύτερη στις 7:56 π.μ. (δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη ο Γιαννιώτης σκιφίστας και οι υπόλοιποι αθλητές που εξασφάλισαν την πρόκριση). 

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ