Σπανούλης: «Ήμασταν νευρικοί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρίσκεις λύσεις στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ»

Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στη νίκη κόντρα στο Ισραήλ και την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

“Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήμασταν εύστοχοι σήμερα, ήμασταν νευρικοί, αλλά είναι λογικό είναι το πρώτο ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε το μπάσκετ μας.

Το πιο σημαντικό είναι να βρεις τις λύσεις σε αυτούς τους αγώνες ακόμα και στην ημέρα που δεν βάζεις τα σουτ. Ήμασταν αρκετά καλοί στο τρανζίσιον και στο ριμπάουντ. Πρέπει να δούμε μερικά κομμάτια για να τα βελτιώσουμε και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα είμαστε καλύτεροι” ανέφερε ο Σπανούλης για να προσθέσει:

Για την κυριαρχία στα ριμπάουντ: “Είπα και πριν, στον αιφνιδιασμό και στα ριμπάουντ ήμασταν πολύ καλοί. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην πίεση και κάποιες στιγμές παίξαμε λίγο αργά, έπρεπε να παίξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα”.

Για το ματς με τη Λιθουανία την Τρίτη: “Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε σχεδόν δύο ημέρες, γιατί την Τρίτη παίζουμε θεωρητικά αργά. Θα ετοιμάσουμε το παιχνίδι”.

Για το κίνητρο που έχουν οι Έλληνες διεθνείς: “Προφανώς και έχουν κίνητρο, έχουμε προετοιμαστεί καλά και έχουμε έρθει έτοιμοι στο τουρνουά”.