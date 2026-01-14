Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0: Με υπογραφή Μανέ στον τελικό του Κόπα Άφρικα (Βίντεο)

Η Σενεγάλη, πρωταθλήτρια Αφρικής το 2021, έκανε τη μίνι-έκπληξη καθώς νίκησε την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ -εκ των μεγάλων φαβορί για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025- με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό κι εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (18/1), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Νιγηρία.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο ηγέτης των Σενεγαλέζων, Σαντιό Μανέ, με εξαιρετικό σουτ στο 78ο λεπτό.