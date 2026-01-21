Ρόντινεϊ: «Ξεσάλωσε» με Αντώνη Ρέμο πηγαίνοντας στην προπόνηση (βίντεο)
Άλλη μια φυσιολογική μέρα για τον Βραζιλιάνο
Ο Ρόντινεϊ ήταν καθοριστικός στην νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, «μοιράζοντας» 2 ασίστ και δεν θα μπορούσε να λείπει το ελληνικό στοιχείο στους πανηγυρισμούς του.
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε στόρι , όπου φαίνεται να τραγουδάει το τραγούδι «Δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου, ενώ στη συνέχεια αποθεώνει τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Παναγιώτη Ρέτσο σε ξεχωριστές αναφορές.
Δείτε το βίντεο:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις