Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρόντινεϊ: «Ξεσάλωσε» με Αντώνη Ρέμο πηγαίνοντας στην προπόνηση (βίντεο)

Άλλη μια φυσιολογική μέρα για τον Βραζιλιάνο

Ρόντινεϊ: «Ξεσάλωσε» με Αντώνη Ρέμο πηγαίνοντας στην προπόνηση (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ρόντινεϊ ήταν καθοριστικός στην νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, «μοιράζοντας» 2 ασίστ και δεν θα μπορούσε να λείπει το ελληνικό στοιχείο στους πανηγυρισμούς του.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε στόρι , όπου φαίνεται να τραγουδάει το τραγούδι «Δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου, ενώ στη συνέχεια αποθεώνει τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Παναγιώτη Ρέτσο σε ξεχωριστές αναφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ