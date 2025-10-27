Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα: Η αντίδραση του Βινίσιους όταν τον έκανε αλλαγή ο Αλόνσο – “Φεύγω από την ομάδα” (Βίντεο)
Τα έψαλλε ο Βραζιλιάνος στον προπονητή του - Οι αποκαλύψεις των ισπανικών ΜΜΕ
Επεισοδιακό ήταν το el clasico της Κυριακής (26/10) μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα καθώς δεν έλειψαν η ένταση και τα νεύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξέφυγε με +5 στην La Liga μετά την επικράτηση της με 2-1, όμως το γύρο του διαδικτύου κάνουν δημοσιεύματα που δείχνουν τον Βινίσιους Τζούνιορ να τα ψέλνει στον προπονητή και πρώην θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο.
Ο Βραζιλιάνος σταρ προκάλεσε θέμα με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα… γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.
Τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα… έψαλλε ο 25χρονος στον προπονητή του, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού. Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».
Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εκνευρισμένος.
Να πούμε ότι ο ίδιος στο τέλος μαζί με το προπονητικό σταφ και άλλους παίκτες ενεπλάκη σε “κοκορομαχία” και αντάλλαξε… κουβέντες με τον Λαμίν Γιαμάλ.
