Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα: Η αντίδραση του Βινίσιους όταν τον έκανε αλλαγή ο Αλόνσο – “Φεύγω από την ομάδα” (Βίντεο)

Επεισοδιακό ήταν το el clasico της Κυριακής (26/10) μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα καθώς δεν έλειψαν η ένταση και τα νεύρα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ξέφυγε με +5 στην La Liga μετά την επικράτηση της με 2-1, όμως το γύρο του διαδικτύου κάνουν δημοσιεύματα που δείχνουν τον Βινίσιους Τζούνιορ να τα ψέλνει στον προπονητή και πρώην θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ προκάλεσε θέμα με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα… γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα… έψαλλε ο 25χρονος στον προπονητή του, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού. Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».

Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εκνευρισμένος. 🚨 The Full Clip



Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,



Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬



He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx October 26, 2025

Να πούμε ότι ο ίδιος στο τέλος μαζί με το προπονητικό σταφ και άλλους παίκτες ενεπλάκη σε “κοκορομαχία” και αντάλλαξε… κουβέντες με τον Λαμίν Γιαμάλ.