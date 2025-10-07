Προμηθέας Πατρών – Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ 89-83: Πρεμιέρα με το «δεξί» στο Basketball Champions League

Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 89-83 της Ακαντέμικς Χάιντελμπεργκ για την πρεμιέρα του Basketball Champions League.

Το πρώτο δεκάλεπτο αποδείχθηκε αρκετό για τον Προμηθέα, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 19 πόντων (32-13 στο 10΄) και να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +23 (36-13 στο 12΄), εξασφαλίζοντας από νωρίς ένα ήσυχο βράδυ.

Άλλωστε με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (46 έναντι 23) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας μέχρι το 30΄ δεν είχε λόγο να… ανησυχήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί η τέταρτη περίοδος, όταν οι Αχαιοί κατέβασαν ταχύτητα και έδωσαν… δικαιώματα στην ομάδα της Χαϊδελβέργης, η οποία όμως δεν είχε τον χρόνο με το μέρος της…

Κορυφαίος του Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους, ενώ από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ντι Τζέι Χορν με 22.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 13 (3), Κόλμαν 1, Πλώτας 7, Μπαζίνας 2, Καπετάκης, ΜακΚάλουμ 15, Καραγιαννίδης 12, Γκρέι 20 (3), Πόλικαπ 8, Μακούρα 11 (3).

ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΣ ΧΑΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ (Ντάνι Γιάνσον): Μάρκους Γουέδερς 9 (1), Χορν 22 (2), Βίρζνερ, ΜακΚλάιν 8 (2), Νέσκοβιτς 7 (1), Τσίπσερ 4, Γουίλιαμσον 5, Ερσέκ, Οσουνίγι 2, Κέμπεν 5, Μάικλ Γουέδερς 13 (1), Σέριτς 8 (2).