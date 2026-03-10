Παρί – Ολυμπιακός: Στο +8 (63-55) οι «ερυθρόλευκοι» στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου

Ο Ολυμπιακός «βομβαρδίζοντας» το καλάθι της Παρί προηγήθηκε με 63-55 στο τέλος του πρώτο ημιχρόνου της αναμέτρησης με τους Γάλλους εκτός έδρας το βράδυ της Τρίτης 10/3 για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχοντας 13/19 τρίποντα (68,4%) και τους Ντόρσεϊ (15π. με 3/4 τρίποντα), Πίτερς (12π. με 3/4 τρίποντα) και Φουρνιέ (10π. με 2/3 τρίποντα) σε εξαιρετική κατάσταση επέβαλαν τον ρυθμό τους.

Τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου