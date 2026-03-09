Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί – Ολυμπιακός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την Τρίτη 10/03, 21:45 η μέρα και ώρα του αγώνα

Παρί – Ολυμπιακός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί (10/03, 21:45) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» με «γαλλικό» αέρα.

Οι Πειραιώτες μετά την Παρί θα παραμείνουν επί γαλλικού εδάφους για να αντιμετωπίσουν την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την Πέμπτη 12/03. Η διαιτιτική τριάδα που θα αναλάβει τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Γιάκουμπ Ζαμοϊσκι και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ