Παρί – Ολυμπιακός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρί (10/03, 21:45) για την 34η αγωνιστική της Euroleague, σε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα» με «γαλλικό» αέρα.

Οι Πειραιώτες μετά την Παρί θα παραμείνουν επί γαλλικού εδάφους για να αντιμετωπίσουν την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη την Πέμπτη 12/03. Η διαιτιτική τριάδα που θα αναλάβει τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Γιάκουμπ Ζαμοϊσκι και Ούρος Ομπρκνέζεβιτς.