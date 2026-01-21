Παναθηναϊκός – Ζαγκλεμπιέ Σοσνόβιετς 93-94: «Γλυκιά» ήττα και πρόκριση στα προημιτελικά του Eurocup

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε με 94-93 από την Ζαγκλεμπιέ Σοσνόβιετς εντός έδρας αλλά προκρίθηκε στην οκτάδα του Eurocup γυναικών.

Πλέον, οι «πράσινες» θα τα δώσουν όλα κόντρα στο φαβορί της διοργάνωσης, την τουρκική Μερσίν θέλοντας να κάνουν μια ακόμη υπέρβαση και να περάσουν στα ημιτελικά του Eurocup.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν ανταγωνιστική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Πρινς ξεχώρισε με 30 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ η Φιτζέραλντ πρόσθεσε 19 πόντους με 9 ασίστ, συμπεριλαμβανομένου ενός άστοχου τρίποντου στο τέλος που θα μπορούσε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο καθόλη τη διάρκειά του, με τις φιλοξενούμενες να προηγούνται σε αρκετά σημεία. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει το ματς σε ισοπαλία με περίπου 5 λεπτά να απομένουν, όμως στις τελευταίες φάσεις η Τέιλορ εκτέλεσε δύο βολές για τη Ζαγκλέμπιε, διαμορφώνοντας στα 12΄΄ για τη λήξη το μη αναστρέψιμο 91-94.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-25, 62-66, 93-94