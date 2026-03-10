Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις: Αυτός θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ρεάλ Μπέτις (12/03, 19:45) στην πρεμιέρα της φάσης των «16» του Europa League, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το κατάμεστο ΟΑΚΑ και να πάρει το προβάδισμα για τον επαναληπτικό στην Ισπανία.

Ο έμπειρος Σιμόν Μαρτσίνιακ θα καθορίσει την ροή του αγώνα ενώ βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Τόμας Λίστκιεβιτς και Άνταμ Κούπσικ. Στο VAR θα βρίσκεται ένα αγγλικό δίδυμο, με τον Τζάρεντ Γκίλετ ως επικεφαλής και τον Ματ Ντάνοχιου ως AVAR. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Πάβελ Ρατσκόβσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πολωνός είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό, μιας και είχε σφυρίξει τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.