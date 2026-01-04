Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Παναθηναϊκός: Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη

Το μήνυμα των «πράσινων»

Παναθηναϊκός: Καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη
Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή 4/1.

Με μια ανάρτησή του, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ανέφερε «καλό ταξίδι στον αιώνια πιστό Γιώργο Παπαδάκη».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» ανέφερε η ανακοίνωση του τμήματος μπάσκετ.

