Παναθηναϊκός: Ιστορική πρόκριση στους “8” του EuroCup μετά από θρίλερ στα πέναλτι

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup, επικρατώντας της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι με συνολικό σκορ 33-32, παρά την ισοπαλία 22-22 στο δεύτερο αγώνα της φάσης των «16», μαζί με τη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ξεκίνησε δυνατά, προηγούμενη 2-0, αλλά οι Μαυροβούνιοι ισορρόπησαν άμεσα, με το πρώτο οκτάλεπτο να κλείνει στο 6-6. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν μικρό προβάδισμα (8-9), πριν οι γηπεδούχοι ανατρέψουν το σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο (12-11). Με σερί 3-0 ο Παναθηναϊκός πέρασε ξανά μπροστά, αλλά η αναμέτρηση έφτασε στο 18-17 και την διαδικασία των πέναλτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ψυχραιμία και οι αποκρούσεις του Βάινμπεργκ έκριναν την πρόκριση, με το «τριφύλλι» να νικά 5-4 στη… ρώσικη ρουλέτα και να παίρνει το εισιτήριο για την οκτάδα.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3 / πέναλτι 4-5.

Οι συνθέσεις:

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 7, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 4, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 3, Λάζιτς, Σλάντοβιτς, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 5, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.