Παναθηναϊκός: Επίθεση οπαδών των “πρασίνων” στο πούλμαν της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού (βίντεο)

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο πρώτο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ γυναικών με το παιχνίδι να σημαδεύεται από σοβαρά επεισόδια και επίθεση των οπαδών των “πρασίνων” στο πούλμαν της αντίπαλης ομάδας.

Δυνάμεις των ΜΑΤ προσπαθούν να σταματήσουν την ομάδα των αφιονισμένων οπαδών του Παναθηναϊκού που πετάνε καρέκλες και άλλα αντικείμενα στο λεωφορείο.

🚨 Επίθεση στο πούλμαν της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. pic.twitter.com/Gff4H8muom— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 7, 2026

Η αστυνομία με τη σειρά της έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να τους απομακρύνει και να δώσει τέλος στο συμβάν.

Στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Παναθηναϊκού επικράτησε αυτής του Ολυμπιακού με 90-70 και έκανε το 1-0 στην σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος.

Η Τζέιλιν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού, ενώ σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν και οι Γαλανόπουλος, Κριμίλι και Πρινς, οι οποίες τελείωσαν τον αγώνα σκοράροντας από 17 πόντους.

Από τις «ερυθρόλευκες», η Χριστινάκη και η Τζόνσον, πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους από τους συνολικά 70 της ομάδας τους.