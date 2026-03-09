Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Ζαρουρί για την επόμενη σεζόν

Παναθηναϊκός και Ζαρουρί θα πορευτούν μαζί και την επόμενη σεζόν, μιας και η άνοδός τους στην 4η θέση της βαθμολογίας της Superleague ενεργοποίησε όρο στο συμβόλαιό του που τον «δένει» στα πράσινα.

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Μαροκινού επιθετικού με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, μιας και ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει στην ρήτρα εξαγοράς για τα δικαιώματα του παίκτη έναντι 2.8 εκ. ευρώ, αν εξασφάλιζε ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Το τριφύλλι πέρασε από την Λιβαδειά με 1-4 και προσπέρασε τους Βοιωτούς στην 4η θέση, η οποία τους εξασφαλίζει την παρουσία τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν. Έτσι, ο Ζαρουρί θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και την σεζόν 2026-27, βοηθώντας την ομάδα του.