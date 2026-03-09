Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Ζαρουρί για την επόμενη σεζόν

Στα «πράσινα» και την σεζόν 2026-27 ο Μαροκινός

Παναθηναϊκός: «Έδεσε» τον Ζαρουρί για την επόμενη σεζόν
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Παναθηναϊκός και Ζαρουρί θα πορευτούν μαζί και την επόμενη σεζόν, μιας και η άνοδός τους στην 4η θέση της βαθμολογίας της Superleague ενεργοποίησε όρο στο συμβόλαιό του που τον «δένει» στα πράσινα.

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Μαροκινού επιθετικού με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, μιας και ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει στην ρήτρα εξαγοράς για τα δικαιώματα του παίκτη έναντι 2.8 εκ. ευρώ, αν εξασφάλιζε ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τριφύλλι πέρασε από την Λιβαδειά με 1-4 και προσπέρασε τους Βοιωτούς στην 4η θέση, η οποία τους εξασφαλίζει την παρουσία τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν. Έτσι, ο Ζαρουρί θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και την σεζόν 2026-27, βοηθώντας την ομάδα του.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ