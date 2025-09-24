Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τις χρυσές λεπτομέρειες (video)

Τη νέα του φανέλα παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο μπάσκετ, βάζοντας τέλος στην αγωνία των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, από την νέα εμφάνιση του “τριφυλλιού” απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Το πράσινο χρώμα «ντύνουν» χρυσές λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και το έμβλημα του Παναθηναϊκού.