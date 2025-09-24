iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τις χρυσές λεπτομέρειες (video)

Η εμφάνιση του ¨τριφυλλιού" για τη νέα σεζόν

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τις χρυσές λεπτομέρειες (video)
DEBATER NEWSROOM

Τη νέα του φανέλα παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο μπάσκετ, βάζοντας τέλος στην αγωνία των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, από την νέα εμφάνιση του “τριφυλλιούαπουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Το πράσινο χρώμα «ντύνουν» χρυσές λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και το έμβλημα του Παναθηναϊκού.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ