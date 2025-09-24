Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η νέα φανέλα με τις χρυσές λεπτομέρειες (video)
Η εμφάνιση του ¨τριφυλλιού" για τη νέα σεζόν
Τη νέα του φανέλα παρουσίασε ο Παναθηναϊκός AKTOR λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο μπάσκετ, βάζοντας τέλος στην αγωνία των φιλάθλων.
Designed with precision. Crafted with excellence. Every detail tells our story.
Pure Green. Pure Gold.
The 2025/26 home jersey embodies the legacy of our team!
@adidasHoops
#WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/0zlqOtpvTJΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 24, 2025
Συγκεκριμένα, από την νέα εμφάνιση του “τριφυλλιού” απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Το πράσινο χρώμα «ντύνουν» χρυσές λεπτομέρειες, μεταξύ αυτών και το έμβλημα του Παναθηναϊκού.
