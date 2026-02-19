Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 91-61: Εύκολα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Και τώρα ο Ολυμπιακός
O Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 91-61 του Ηρακλή και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το «μαξιλαράκι» ασφαλείας των 15 πόντων που εξασφάλισε από το πρώτο δεκάλεπτο (22-7), απλοποίησε το έργο του Παναθηναϊκού στα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των Ανδρών, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό, όπου απέναντι στον Ολυμπιακό (21/2, 20:00) θα διεκδικήσει το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιο και το 22ο στην Ιστορία του στον θεσμό.
Οι “πράσινοι” μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και ήταν κάτι που μεταφράστηκε στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου. Η σκυτάλη πέρασε από όλους τους παίκτες επιθετικά, ενώ αμυντικά η άμυνα έδινε λύσεις και απαντήσεις για να διαμορφωθεί το 17-2 (6’20”) από τα χέρια του Σορτς. Οι Θεσσαλονικείς σταμάτησαν στους επτά πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (22-7) και έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων στο δεύτερο με τον Σμιθ θα διαμορφώνει το 24-11.
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έστειλε την διαφορά στο +17 (28-11, 11’45”) με τον Ηρακλή να πλησιάζει (28-19, 13’35”). Η απάντηση από τον Παναθηναϊκό ήταν άμεση. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Ντίνο Μήτογλου έγραψαν το 35-19 (15’30”). Ο Ερνανγκόμεθ ευστόχησε από τα 6μ75 για το +20 (44-24, 19′) με το πρώτο μισό να κλείνει 46-26.
Ναν και Χολμς έστειλαν την διαφορά στο +25 (51-26, 21′) με την επιστροφή στο παιχνίδι. Ρογκαβόπουλος και Ντέιβις ανέλαβαν να διαμορφώσουν το 59-33 (24’20”) και ο Σλούκας το 66-35 (25’45”). Ο Ηρακλής βρήκε ευκαιρίες να τρέξει για να κάνει το 68-44 (28’30”), αλλά ο Σλούκας ήταν και πάλι εκεί (71-44, 29′). Τα τρίποντα Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλου, Σαμοντούροβ οδήγησαν στο 86-56 (37”) με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το τελικό 91-61.
Διαιτητές: Παπαπέτρου-Καρπάνος-Σκανδαλάκης
Δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61
Παναθηναϊκός AKTOR (Αταμάν): Σορτς 13 (1), Καλαίτζάκης Π. 7 (1), Χολμς 8, Σλούκας 7 (2), Χέιζ Ντέιβις 9, Ρογκαβόπουλος 11 (1), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (1), Τολιόπουλος 9 (3), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 10 (1)
Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2, Στρονγκ 11 (1), Ντάρκο Κέλι 10 (2), Σμιθ 14, Τσιακμάς, Μωραϊτης 10 (2), Γουέαρ 6, Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 92), Γιαννίκος Κομνιανίδης
Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ
