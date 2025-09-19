Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Πότε είναι ο τελικός του ακοντισμού με τη συμμετοχή της Τζένγκο

Η Ελίνα Τζένγκο πέρασε με αρκετό άγχος στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9).

Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πιάσει το όριο των 62.50 για να προκριθεί στον τελικό ωστόσο με τα 61.31 της τρίτης προσπάθειάς της βρέθηκε εντός της δωδεκάδας με την 11η καλύτερη επίδοση.

Ο σπουδαίος αγώνας της Τζένγκο είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Οι προσπάθειες των αθλητριών θα αρχίσουν στις 15:05 ώρα Ελλάδος.