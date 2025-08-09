Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Νέα φιλική νίκη των Πειραιωτών με μαγικό τέρμα του Τσικίνιο (Βίντεο)

Τις εντυπωσιακές εμφανίσεις συνέχισε ο Ολυμπιακός καθώς χάλασε την πρόβα τζενεράλε της Ουνιόν Βερολίνου καθώς ένα γκολ από τον Τσικίνιο ήταν αρκετό για την νίκη το απόγευμα του Σαββάτου (9/8).

Ένα 24ωρο μετά τον τελευταίο τους παιχνίδι στην Ολλανδία, οι Πειραιώτες πήραν τη νίκη στην έδρα της Ουνιόν (0-1), σε ματς – πρόβα τζενεράλε, ενόψει της “σέντρας” στη Bundesliga. Έτσι, μετά τις 5 νίκες και μία ισοπαλία σε σύνολο 6 φιλικών προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους, ο Ολυμπιακός κοιτάει τα επόμενα δυνατά φιλικά της επόμενης βδομάδας κόντρα σε Νάπολι (14.08.2025, 19.00) και Ίντερ (16.08.2025, 21.30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

QUE GOLAAAAAAÇOOO DO OLYMPIACOS 👏⚽️🔥 PANCADAÇO do meio da rua de CHIQUINHO 🎯☄️#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/v358iCYoZe— SportyNet (@SportyNetBrasil) August 9, 2025

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε βελτιωμένος στην αμυντική του λειτουργία και δέχθηκε λιγοστές φάσεις, ενώ πήρε τη φιλική νίκη με υπέροχο γκολ του Τσικίνιο, με σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Ανησυχία προκάλεσαν οι αναγκαστικές αλλαγές του σκόρερ, όπως και των Μπρούνο και Ζέλσον.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο (66′ Βέζο), Μουζακίτης, Έσε (46′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Μαρτίνς (66′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.