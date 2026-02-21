Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα: Οι “ερυθρόλευκοι” βράβευσαν τον Βαλμπουένα που έπιασε τις 800 συμμετοχές

Η ανάρτηση της ΠΑΕ

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα: Οι “ερυθρόλευκοι” βράβευσαν τον Βαλμπουένα που έπιασε τις 800 συμμετοχές
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Τις 800 συμμετοχές έπιασε ο Ματιέ Βαλμπουενά στην σπουδαία καριέρα του και η ομάδα του Πειραιά τον βράβευσε στο περιθώριο του παιχνιδιού Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς.

Η ανάρτηση:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.

Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.

