Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα: Οι “ερυθρόλευκοι” βράβευσαν τον Βαλμπουένα που έπιασε τις 800 συμμετοχές
Η ανάρτηση της ΠΑΕ
Τις 800 συμμετοχές έπιασε ο Ματιέ Βαλμπουενά στην σπουδαία καριέρα του και η ομάδα του Πειραιά τον βράβευσε στο περιθώριο του παιχνιδιού Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα το μεσημέρι του Σαββάτου.
Η ανάρτηση:
“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά για τις 800 συμμετοχές στην επαγγελματική του καριέρα.
Τη βράβευση έκανε ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς.
