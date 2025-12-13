Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea 0-0: Αλληλοεξοντώθηκαν στου Ρέντη

Ολυμπιακός Β και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0 για τον νότιο όμιλο της Super League 2 το Σάββατο 13/12.

Συγκεκριμένα, οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποιο γκολ και έμειναν στο 0-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος, Ζουγλής, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης, Κουτσίδης, Ρολάκης.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς, Παϊσάο, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος, Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης