Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν»

Για τον θάνατο της μητέρας του

Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του.

Σε θλίψη έχει βυθιστεί όλη η μπασκετική κοινότητα για τον θάνατο της Γκιουλτέν Άταμαν, μαζί με την οικογένειά της, με τους Πειραιώτες να εκφράζουν με την σειρά τους τα συλλυπητήριά τους στον Τούρκο προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…»

