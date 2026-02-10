Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν»
Για τον θάνατο της μητέρας του
Μέσω ανακοίνωσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν για την απώλεια της μητέρας του.
Σε θλίψη έχει βυθιστεί όλη η μπασκετική κοινότητα για τον θάνατο της Γκιουλτέν Άταμαν, μαζί με την οικογένειά της, με τους Πειραιώτες να εκφράζουν με την σειρά τους τα συλλυπητήριά τους στον Τούρκο προπονητή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…»
