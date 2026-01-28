Ολυμπιακός: Πρώτη προπόνηση για τον Κόρι Τζόσεφ – Πότε θα αγωνιστεί επίσημα

Μια ευχάριστη παρουσία στην προπόνηση του Ολυμπιακού την Τετάρτη 28/01 ενόψει του αγώνα της Euroleague με την Μπαρτσελόνα (29/01,21:15, Novasports Prime), με τον Κόρι Τζόσεφ να πραγματοποιεί από τις πρώτες του προπονήσεις με την νέα του ομάδα.

Ο Καναδός κατέφθασε στην Αθήνα την Δευτέρα 26/01, με σκοπό να βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο ίδιος αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Έλληνα τεχνικό είτε στον αγώνα πρωταθλήματος με το Περιστέρι στις 31/01 ή κόντρα στην Ντουμπάι για λογαριασμό της Euroleague στις 03/02.

Η παρουσία του στον αυριάνο αγώνα με τους Καταλανούς αναμένεται να είναι από τον πάγκο καθώς βρίσκεται στην 12αδα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως έκανε και με τον Μόντε Μόρις και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί άμεσα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.