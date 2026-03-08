Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Στους Πειραιώτες επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις παίκτες στον άξονα, ενώ στον αριστερό άκρο ξεκινάει ο Μπρούνο. Την ίδια στιγμή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει βασικό στον ΠΑΟΚ τον Χατσίδη, αφήνοντας στον πάγκο τον Κωνσταντέλια και Τάισον.

Οι ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Έσε, Γκαρθία – Μάρτινς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ

