Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των δυο ομάδων.

Στους Πειραιώτες επιβεβαιώθηκε ο σχηματισμός με τρεις παίκτες στον άξονα, ενώ στον αριστερό άκρο ξεκινάει ο Μπρούνο. Την ίδια στιγμή, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει βασικό στον ΠΑΟΚ τον Χατσίδη, αφήνοντας στον πάγκο τον Κωνσταντέλια και Τάισον.

Οι ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο – Έσε, Γκαρθία – Μάρτινς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γερεμέγεφ