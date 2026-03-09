Ολυμπιακός: Με απουσίες στο Παρίσι – Εκτός ο Γουόκαπ, ερωτηματικό για Βεζένκοβ, Μόρις

Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Εκτός και ο Λαρεντζάκης

Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague καθώς αντιμετωπίζει την φορμαρισμένη Παρί για την 31η αγωνιστική.

Για το παιχνίδι της Τρίτης (10/3), οι “ερυθρόλευκοι” δεν θα έχουν στην διάθεση τους  τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου αριστερό πόδι).

Εκτός αποστολής είναι επίσης οι Μουσταφά Φαλ και Μπουρνελές. Οι Σάσα Βεζένκοβ και Μόντε Μόρις θα ταξιδέψουν, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο πως θα παίξουν.

