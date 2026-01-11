Ολυμπιακός: Αυτά έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς στο ντεμπούτο του (βίντεο)

Όπως συνηθίζει να κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στη Basket League πριν πατήσει το παρκέ με τα “ερυθρόλευκα” στη EuroLeague την ερχόμενη βδομάδα.

Ο νεοφερμένος Αμερικανός σέντερ των ερυθρολεύκων πάτησε για πρώτη φορά παρκέ στο 10′ και έπαιξε συνεχόμενα όλη τη δεύτερη περίοδο, έχοντας 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε αυτό το διάστημα. Ο Τζόουνς έπαιξε και στο τέταρτο δεκάλεπτο, προσφέροντας συνολικά 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο απολογισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε απέναντι στην Καρδίτσα:

14 πόντοι

6/6 δίποντα

2/2 βολές

4 ριμπάουντ

2 κλεψίματα