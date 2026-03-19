Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Νόα Λανγκ στο Λίβερπουλ – Γαλατασαράι (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Γαλατασαράι για τη φάση των 16 του Champions League, όταν, λίγο πριν από το φινάλε, ο Νόα Λανγκ τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας πάνω στις πινακίδες μετά από μία μονομαχία.

Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας έκοψε το δάχτυλό του κι πεσε στο έδαφος δείχνοντας να πονά πολύ, καθώς μερικοί κάνουν λόγο για βαθύ κόψιμο, ενώ κάποιοι στην Τουρκία μιλούν ακόμα για μερικό ακρωτηριασμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λανγκ θα χρειαστεί σίγουρα χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός που πάγωσε το γήπεδο της Λίβερπουλ. Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας χειροκρότησαν τον Ολλανδό κατά την αποχώρησή του με το φορείο.

Ο Φριμπόνγκ της Λίβερπουλ σε δηλώσεις που έδωσε μετά τη νίκη της ομάδας του ανέφερε: «Πήγα και τον είδα. Κάποιοι λένε ότι του λείπει περίπου μισό δάχτυλο, κάτι τέτοιο. Πονάει…».