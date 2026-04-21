ΝΒΑ play-offs: Οι Τίμπεργουλβς ισοφάρισαν σε 1-1 τους Νάγκετς – Άνετοι οι Καβαλίερς έκαναν το 2-0 επί των Ράπτορς

Τρομεροί Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν το 1-1 στην σειρά με τους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 114-119. Με οδηγό τον Άντονι Έντουαρτς οι «λύκοι» μπορούν να πάρουν το προβάδισμα στην έδρα τους.

Ο Αμερικάνος γκαρντ σκόραρε 30 πόντους και σε συνδιασμό με 10 ριμπάουντ ολοκλήρωσε μια φοβερή εμφάνιση, δηλώνοντας ότι η ομάδα του είναι «εδώ». Κομβική ήταν η παρουσία και του Ραντλ ο οποίος έβαλε 24 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Σε άλλο ένα ματς ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν τρομερός με 24 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ όμως στα τελευταία 4 λεπτά του αγώνα οι Τίμπεργουλβς ήταν πιο ψύχραιμοι. Οι Νάγκετς προηγούνταν με 107-106, όμως δεν ξαναβρήκαν τα πατήματά τους και ηττήθηκαν.

Η σειρά είναι πλέον στο 1-1 και πλέον οι «λύκοι» έχουν 2 αγώνες στην έδρα τους πριν επιστρέψουν στο Ντένβερ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς οδεύουν ολοταχώς για να «σκουπήσουν» τους Τορόντο Ράπτορς, μιας και έκαναν το 2-0 της σειράς με 115-105. Δεύτερη συνεχόμενη 30αρα για τον Μίτσελ ο οποίος τελείωσε το ματς συνδιαστηκά με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τζέιμς Χάρντεν θυμάται τα «prime» του σκοράροντας 28 πόντους, ενώ από πλευράς Ράπτορς ο Μπαρνς σκόραρε 26 και ο Μπάρετ 22. Πλέον η σειρά παέι στο Τορόντο και οι Καβς θέλουν τουλάχιστον μία νίκη για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στην έδρα τους.

