Ντάνιελ Ποντένσε: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του ματς με τον ΠΑΟΚ

Η ατομική προπόνηση του Ντανιέλ Ποντένσε πάει όλο και καλύτερα, με τον Πορτογάλο να θέλει να δηλώσει το παρών στον αγώνα της Κυριακής 08/03 του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος επιθετικός των ερυθρόλευκων ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας εδώ και λίγες εβδομάδες, λόγω τραυματισμού που έχει υποστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγωνίστηκε τελευταία φορά για 64′ στις 18/02 στον εντός έδρας αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ήταν τιμωρημένος στον επόμενο αγώνα με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα και αργότερα αφέθηκε εκτός αποστολής για την ρεβάνς με τους Γερμανούς.

Δεν αγωνίστηκε ούτε στον τελευταίο αγώνα των Πειραιωτών κόντρα στον Πανσεραϊκό και πλέον «τρέχει» να προλάβει τον σημαντικό αγώνα πρωτιάς με τον ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα και να μιλάει με την προπονητική ομάδα του Μεντιλίμπαρ, έχοντας επιθυμία να βοηθήσει την ομάδα του.