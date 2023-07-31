«Ναυαγεί» του Κένεντι στον Ολυμπιακό
Ήταν έτοιμος να υπογράψει στους Πειραιώτες
Ο Κένεντι δεν θα φορέσει τελικά όπως όλα δείχνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού τη νέα αγωνιστική περίοδο με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.
Ο παίκτης ήταν έτοιμος να υπογράψει στους Πειραιώτες ως δανεικός από τη Βαγιαδολίδ με οψιόν αγοράς, ενώ βρισκόταν και στην Αθήνα από το περασμένο Σάββατο, ωστόσο κάτι τέτοιο δε θα συμβεί τελικά.
Συγκεκριμένα οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης έδειξαν πως θα είναι έτοιμος σε ένα με ενάμιση μήνα.
