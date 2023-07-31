«Ναυαγεί» του Κένεντι στον Ολυμπιακό

Ο Κένεντι δεν θα φορέσει τελικά όπως όλα δείχνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού τη νέα αγωνιστική περίοδο με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες.

Ο παίκτης ήταν έτοιμος να υπογράψει στους Πειραιώτες ως δανεικός από τη Βαγιαδολίδ με οψιόν αγοράς, ενώ βρισκόταν και στην Αθήνα από το περασμένο Σάββατο, ωστόσο κάτι τέτοιο δε θα συμβεί τελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης έδειξαν πως θα είναι έτοιμος σε ένα με ενάμιση μήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα – Που θα σημειωθούν βροχές

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Ηλικιωμένος έπεσε για άγνωστο λόγο στον Θερμαΐκό