Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0: «Πάρτι» και πρόκριση στον τελικό του Supercopa (Βίντεο)

Η Μπαρτσελόνα, απόλυτη κυρίαρχος της περσινής σεζόν στην Ισπανία με την κατάκτηση του νταμπλ και του περσινού Super Cup, έκανε επίδειξη… δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του ισπανικού Supercopa που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κάνοντας… φύλλο και φτερό την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 κι έκλεισε θέση για τον τελικό της Κυριακής (11/1) που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ότι ήθελαν στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο, όπου… φιλοδώρησαν με τέσσερα γκολ τους Βάσκους μέσα σε 17 λεπτά. Απόλυτοι πρωταγωνιστές σε άλλο ένα παιχνίδι ήταν οι Φερμίν Λόπεθ και Ραφίνια.

Ο πρώτος έβγαλε την ασίστ προς τον Φεράν Τόρες στο 22′ και σημείωσε το 2-0 στο 30′, πριν «σερβίρει» κι άλλο ένα τέρμα προς τον 20χρονο Μπαρντζί στο 34′.

Ο δεύτερος με «κεραυνό» στο 38′ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-0, για να κλείσει το ματς με άλλο ένα τέρμα στο 52′ ο Βραζιλιάνος, με δυνατό τελείωμα μέσα απ’ την περιοχή.

Ακολούθως η Μπαρτσελόνα κατέβασε… ταχύτητα κι έκανε συντήρηση εν όψει του τελικού της Κυριακής (11/1).