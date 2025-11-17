Μουντιάλ 2026: Εκνευρισμένος ο Χάαλαντ με Μαντσίνι – Του έδωσε κίνητρο να «τελειώσει» την Ιταλία

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, σε δηλώσεις του μετα τον αγώνα με την Ιταλία ήταν εμφανός εκνευρισμένος με τον αντίπαλο αμυντικό Τζιανλούκα Μαντσίνι, ο οποίος τον «ώθησε» να σκοράρει 2 φορές.

Η Ιταλία στον χθεσινό αγώνα (16/11) με την Νορβηγία στο Σαν Σίρο για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 χρειαζόταν ένα θαύμα για να περάσει στην βαθμολογία τους πρωτοπόρους Νορβηγούς. Συγκεκριμένα χρειαζόντουσαν 9 γκολ για να περάσουν απευθείας στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Χάαλαντ να έχει άλλα σχέδια.

Παρότι προηγήθηκε μόλις στο 11′ λεπτό, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούσο ηττήθηκε με 1-4 υποκύπτοντας στους πιο μαχητικούς Νορβηγούς και τον αφινιασμένο Χάαλαντ που «ευχαρίστησε» τον Μαντσίνι για την απόδοσή του.

Ο 25 χρόνος στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα μίλησε για την διαρκή διαμάχη με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, ο οποίος ειρωνικά έδωσε τα εύσημα στον Ιταλό για την «ενεργοποίησή» του και για τα δύο γκολ που πέτυχε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νορβηγού: