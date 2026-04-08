Μεντβέντεφ: “Ξέσπασε” στην ρακέτα του μετά τον διασυρμό από τον Μπερετίνι – Δείτε το βίντεο
Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα
Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, γνωστός για τα άγρια ξεσπάσματα του, έγινε viral μετά την “επίθεση” που έκανε στην ρακέτα του μετά από την ταπεινωτική του ήττα απέναντι στον Μπερετίνι.
Στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν, σε χωμάτινη επιφάνεια, ο Ντανίλ Μεντβλεντεφ (Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις) “παραδόθηκε” στον Μπερετίνι. Έχοντας χάσει με 6-0 το πρώτο σετ αλλά και το 3ο game στο δεύτερο σετ, ο Ρώσος “εξερράγη” βάζοντας τα με την ρακέτα του,
Μια στο έδαφος, μια σε προστατευτικό πριν την εξέδρα και μια στον πάγκο του. Ο Μεντβέντεφ έκανε κομμάτια τη ρακέτα του, με το πλήθος στις εξέδρες να ζητοκραυγάζει.
