Με «καυτό» Λι, ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ

Ανεβάζοντας «στροφές» στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το PAOK Sports Arena, για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, επικρατώντας με 92-81 του «δικεφάλου» του Βορρά και διατηρώντας το αήττητό του στο πρωτάθλημα.

Την επικράτησή του… υπέγραψαν η κυριαρχία του στη ρακέτα (42 ριμπάουντ, εκ των οποίων 11 επιθετικά, με τον αντίπαλό του να έχει 32), οι αποδοτικές συνεργασίες των παικτών του (23 ασίστ), από τους οποίους ξεχώρισε περισσότερο ο Σέιμπεν Λι (24 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο). Το έργο του στήριξε εξαιρετικά ο Σάσα Βεζένκοφ (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο», ο οποίος υπέστη τη δεύτερη ήττα του στην GBL (η πρώτη προέκυψε στην πρεμιέρα, εκτός έδρας, από τον Παναθηναϊκό), ήταν ο Κέι Τζέι Τζάκσον (18 πόντοι, με 5/7 τρίποντα, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-48, 56-73, 81-92

Βρίσκοντας στόχο με τους Βεζένκοφ (1/1 τρίποντο), Γουόρντ (1/1 τρίποντο), Ντόρτσεϊ (1/1 δίποντο), ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 3’ με +4 (4-8).

Με συνεχείς πόντους από τον Μέλβιν (1/2 βολές, 1/1 τρίποντο), ο ΠΑΟΚ έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία (8-8), οι φιλοξενούμενοι, όμως, «απάντησαν» άμεσα και με επιμέρους 3-13 -έχοντας βασικούς εκφραστές τους Βεζένκοφ, Λι- απέκτησαν στο 8’ «αέρα» 10 πόντων (11-21). Διαφορά η οποία στο 11’ «ανέβηκε» στο +12 (17-29) και ήταν στο ίδιο επίπεδο και στο 14’ (26-38).

Με διαδοχικά τρίποντα των Ντίμσα, Μπράουν και 1/2 βολές του Μουρ, ο «Δικέφαλος» πλησίασε στους 5 πόντους (17’ 33-38). Ο Ολυμπιακός πήγε εκ νέου στο +11 (19’ 35-46), με τον ΠΑΟΚ να «ρίχνει» τη διαφορά, για το ημίχρονο, στους 7 πόντους (41-48).

Στο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν ξανά με +12 (44-56), απόσταση που έστειλαν στο 27’ στο +19 (49-68) και δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο, στο +20 (53-73).

Σε τυπική διαδικασία εξελίχθηκε η τέταρτη περίοδος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της οποίας ο Ολυμπιακός συντήρησε τη διαφορά του γύρω από τους 20 πόντους (60-79, 66-86, 71-86, 75-90), με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στα τελευταία λεπτά στους 11 πόντους και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 81-92.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Μαρινάκης, Μαρτινάκος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 13 (2), Κόνιαρης 8 (2), Τζάκσον 18 (5), Τζόουνς 5, Περσίδης 8 (1), Μπράουν 10 (2), Φίλλιος, Μουρ 10, Ντίμσα 9 (3).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5, Γουόρντ 12 (1), Λι 24 (5), Βεζένκοφ 16 (2), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 6, Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 4, Λαρεντζάκης, Αντετοκούνμπο, Χολ 3, Φουρνιέ 10 (2).