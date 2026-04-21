Φώτης Ιωαννίδης: Γλιτώνει το χειρουργείο ο Έλληνας επιθετικός

Ευχάριστα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος θα αποφύγει το χειρουργείο για το πρόβλημα στο πόδι που αντιμετώπιζε.

Ο Έλληνας φορ ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου, γεγονός που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης από τα μέσα Ιανουαρίου. Αν και όλα έδειχναν πως θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, δημοσίευμα της «A Bola» επισήμανε ότι η κατάστασή του είναι καλύτερα και μπορεί να το αποφύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Fotis Ioannidis escapa à operação e pode voltar à competição frente ao Tondela. (@abolapt)



Na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi, Rui Borges já havia anunciado que, tal como Luís Guilherme, o grego já fazia trabalho de relvado. pic.twitter.com/ff0vM1qQ1N— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) April 20, 2026

Ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις τον τελευταίο καιρό και μάλιστα αναμένεται να επιστρέψει στο χορτάρι στον αγώνα πρωταθλήματος με την Τοντέλα στις 29/04.