La Liga: «Διπλό» στην Τζιρόνα η Βαγιεκάνο

Η Ράγιο Βαγιεκάνο επικράτησε 3-1 της Τζιρόνα στην πρεμιέρα της La Liga το βράδυ της Παρασκευής 15/8

Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε στο 18ο λεπτό, με γκολ του Ντε Φρούτος μετά από λάθος του τερματοφύλακα των Καταλανών, Πάουλο Γκατσανίγκα, με τον τελευταίο ν’ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα στο 43ο λεπτό, όταν προσπάθησε να ντριμπλάρει τον Ντε Φρούτος, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και ανατράπηκε.

Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ντε Φρούτος, αποδείχτηκε και δημιουργός του δεύτερου, αφού από δική του ασίστ, ο Γκαρθία διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 20ό λεπτό.

Ο Παλαθόν εκτέλεσε το πέναλτι, μετά την κόκκινη κάρτα στον Γκατσανίγκα, για το 3-0 των φιλοξενούμενων.

Στο 57ο λεπτό, η Τζιρόνα μείωσε στο τελικό 3-1, με τον Ρόκα.