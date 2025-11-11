Κριστιάνο Ρονάλντο: “Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο μου”

Σε μία σημαντική ανακοίνωση προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο που επιβεβαίωσε ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα αγωνιστεί.

Ο Ρονάλντο δεν μίλησε εν γένει για το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας όμως σε προηγούμενη συνέντευξη του είχε τονίσει ότι ίσως έχει 1 ή 2 χρόνια ακόμη.

«Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι θα είναι η στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση», δήλωσε ο Ρονάλντο στην Μπέκι Άντερσον σε συνέντευξή του στο Tourise Summit στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, για να προσθέσει στην συνέχεια:

«Απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν εννοώ σύντομα, είναι πολύ σύντομα γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διαφορετικά σενάρια στους συλλόγους αλλά και στις εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή.»

Θυμίζουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 143 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε τελικές φάσεις Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).