Κηφισιά – ΠΑΟΚ: Αναβάλλεται η αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής μετά από αίτημα της “ασπρόμαυρης ΠΑΕ”
Το παιχνίδι αναμενόταν να γίνει στις 25 Ιανουάριου
Η αναμέτρηση που αναμενόταν να γίνει στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Super League μεταξύ ΠΑΟΚ και Κηφισιά αναβάλλεται.
Το παιχνίδι Κηφισιά – ΠΑΟΚ ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, ωστόσο θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία. Έτσι, ο Δικέφαλος γίνεται η τρίτη ομάδα που κάνει χρήση του Joker Right μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Πριν τον αγώνα με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπέτις στις 22 Ιανουαρίου για το Europa League και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.
