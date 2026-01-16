Κηφισιά – ΠΑΟΚ: Αναβάλλεται η αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής μετά από αίτημα της “ασπρόμαυρης ΠΑΕ”

Η αναμέτρηση που αναμενόταν να γίνει στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Super League μεταξύ ΠΑΟΚ και Κηφισιά αναβάλλεται.

Το παιχνίδι Κηφισιά – ΠΑΟΚ ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, ωστόσο θα διεξαχθεί σε άλλη ημερομηνία. Έτσι, ο Δικέφαλος γίνεται η τρίτη ομάδα που κάνει χρήση του Joker Right μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Πριν τον αγώνα με την Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Μπέτις στις 22 Ιανουαρίου για το Europa League και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν στις 29 Ιανουαρίου.