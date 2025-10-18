Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β 2-1: Πήρε το ντέρμπι με ανατροπή (Βίντεο)

Μια ακόμη νίκη στον βόρειο όμιλο της Super League 2 πήρε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-1 εντός έδρας του ΠΑΟΚ Β.

Οι κυανόλευκοι συνεχίζουν το αήττητο σερί τους, φτάνοντας τους 16 βαθμούς παραμένοντας μόνοι πρώτοι στον Βόρειο Όμιλο, έχοντας πέντε νίκες και μια ισοπαλία μετά από έξι αγωνιστικές. Από την άλλη η Β ομάδα του Δικεφάλου έμεινε στους 4 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηρακλής: Στουρνάρας, Χάμοντ, Εραμούσπε, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Γιαννούτσος, Βιτλής, Παναγιωτίδης, Ουές, Μαχαίρας, Μάναλης.

ΠΑΟΚ Β: Νικολακούλης, Κοσίδης, Μπασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Κωττάς, Καλόγηρος, Τσοπούρογλου, Μπαλντέ, Μύστμαα, Μύθου.