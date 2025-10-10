Η Φέμκε Μπολ αλλάζει αγώνισμα – Από τα 400μ. με εμπόδια στα 800μ. από το 2026

Η Ολλανδή Φέμκε Μπολ ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) πως εγκαταλείπει τα 400 μέτρα με εμπόδια για να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στα 800 μέτρα, ξεκινώντας από τη νέα χρονιά.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια των 400μ. με εμπόδια, που έχει συχνά βρεθεί στη σκιά της Αμερικανίδας Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, μετρά πέντε διαδοχικούς τίτλους στη Diamond League στο αγώνισμά της.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη να μοιραστώ το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου», έγραψε στο Instagram η τετράκις Ολυμπιονίκης, προσθέτοντας: «Είναι μια μεγάλη αλλαγή, γεμάτη αβεβαιότητα και προκλήσεις, αλλά είμαι έτοιμη να δουλέψω σκληρά και να απολαύσω αυτό το νέο ταξίδι».

Η Ολυμπιονίκης των 800μ. Κίλι Χότζκινσον της έστειλε μήνυμα καλωσορίσματος στα social media: «Ανυπομονώ να μοιραστούμε την ίδια εκκίνηση».

Η Μπολ έχει κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στα 400μ. εμπόδια στις προηγούμενες Ολυμπιάδες, ενώ ήταν χρυσή στη μικτή 4×400μ. σκυταλοδρομία στο Παρίσι και αργυρή στη γυναικεία ομάδα το 2024.

Η βασική της αντίπαλος, ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, έχει επίσης στραφεί σε νέο πεδίο, κερδίζοντας πρόσφατα το 400μ. επίπεδο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.