Η εθνική εφήβων στους “8” του Ευρωμπάσκετ

Στους “8” του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών, το οποίο διεξάγεται στην πόλη Νις της Σερβίας, προκρίθηκε η εθνική εφήβων. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επιβλήθηκε 88-70 της Φινλανδίας, σε αγώνα για τη φάση των “16” της διοργάνωσης, και πήρε το “εισιτήριο” για τους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο τη Γερμανία, η οποία νίκησε νωρίτερα 93-77 τη Σουηδία, για μια θέση στην τετράδα.

Δυναμικό ήταν το ξεκίνημα της ελληνικής ομάδας στον αγώνα, φτάνοντας στο 14-1 στα μισά της πρώτης περιόδου. Οι Φινλανδοί ευστόχησαν για πρώτη φορά εντός πεδιάς στο 4:45 (14-4). Η Ελλάδα έφτασε στο 22-10 (7΄) με τους Σπρίντζιο-Παρασκευόπουλο, με την εθνική να καταγράφει και double score (30-15) με την συμπλήρωση του δεκαλέπτου και τα χέρια του Αμπόσι.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος είδε τους παίκτες του να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και το παιχνίδι τους, την άμυνα να βγαίνει σε πρώτο πλάνο και την απόσταση να φτάνει στο +18 (41-23, 16:20) με τον Αλέξη Καμπερίδη. Ήταν το σημείο στο οποίο η Φινλανδία αντέδρασε, έκλεψε μπάλες και έκανε ένα επιμέρους 16-5 για να πλησιάσει στο -7 (46-39, 19:55). Στην τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους ο Λιοτόπουλος “έγραψε” το 48-39.

Η τρίτη περίοδος ήταν… ελληνική υπόθεση, με τη διαφορά να ανεβαίνει στο +20 (67-47, 28:40) με το “γκολ φάουλ” του Αμπόσι. Οι Φινλανδοί πλησίασαν και πάλι στο -7, σχεδόν δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης (77-70, 37:40), αλλά ο Καμπερίδης διαμόρφωσε το 79-70 (38:40), ενώ ο Λιοτόπουλος «έγραψε» το 84-70 και έδωσε την ασίστ για το 86-70 με κάρφωμα του Σαμοντούροβ, με τον Αμπόσι να διαμορφώνει το τελικό 88-70.

Στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης τραυματίστηκε ο Καλλιοντζής, ενώ εκτός αγώνα ήταν ο Χιτικούδης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα.

Διαιτητές: Προτς (Πολωνία), Τσεκαρέλι (Γαλλία), ΜακΝτόναλντ (Μ. Βρετανία)

Η σύνθεση της εθνικής: Αμπόσι 14 (1), Μαραγκουδάκης 4, Παρασκευόπουλος 5 (1), Σπρίντζιος 10 (2), Βασιλαντωνάκης, Αβδάλας 12, Καλλιοντζής 2, Καμπερίδης 9, Κομνιανίδης 3 (1), Λιοτόπουλος 22 (3), Σαμοντούροβ 7 (10 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 48-39, 69-49, 88-70

