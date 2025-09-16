Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

H FIBA με ανάρτησή της αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για όσα πέτυχε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27.2 πόντους, 10.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket.

