Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών
Τα επιτεύγματα του Έλληνα άσου
H FIBA με ανάρτησή της αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για όσα πέτυχε με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025.
O Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 27.2 πόντους, 10.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και σχεδόν ένα μπλοκ ανά ματς σε σύνολο επτά αγώνων, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket.
The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷
Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025.
📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025
