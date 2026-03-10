Φώτης Ιωαννίδης: Εκτός από τους αγώνες της Σπόρτινγκ με την Μποντό Γκλιμπτ στο Champions League

Οι τραυματισμοί έχουν «χτυπήσει» για τα καλά τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να βοηθήσει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στους αγώνες Champions League κόντρα στην Μποντό Γκλίμπτ στις 11 και 17 Μαρτίου.

Ο Έλληνας επιθετικός τραυματόστηκε στις 6 Ιανουαρίου σε αγώνα πρωταθλήματος με την Γκιμαράες, νιώθοντας ενοχλήσεις στην περιοχή των πλάγιων συνδέσμων του αριστερού του γονάτου. Παρότι γύρισε στον αγωνιστικό χώρο στις 21 Φεβρουαρίου κόντρα στις Μορεϊρένσε, αποχώρησε μετά από 13 λεπτά συμμετοχής λόγω ενοχλήσεων στην ίδια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πορτογάλοι υπολογίζουν ότι η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου σε έναν αγώνα κόντρα στην Αλβέρκα. Η κατάσταση που επικρατεί δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο Ιωαννίδης στον πρώτο του χρόνο στο εξωτερικό, όμως θα επανέλθει δριμύτερος και έτοιμος να δείξει την αξία του.